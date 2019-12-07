Son Dakika Haberleri: Şehit polis alaattin özdemir için tören düzenlendi
Son Dakika Güncel Şehit polis alaattin özdemir için tören düzenlendi - Son Dakika

Şehit polis alaattin özdemir için tören düzenlendi

6 saat önce

Şehit polis Alaattin Özdemir için tören düzenlendi.

Şehit polis Alaattin Özdemir için tören düzenlendi

Şehit polis alaattin özdemir için tören düzenlendi

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
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