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Şehit polis alaattin özdemir için tören düzenlendi
6 saat önce
Şehit polis Alaattin Özdemir için tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
Şehit polis Alaattin Özdemir için tören düzenlendi
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