Son Dakika Haberleri: Şehit Polis Ali Ulaş için cenaze töreni düzenlendi
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Şehit Polis Ali Ulaş için cenaze töreni düzenlendi

1 saat önce

SANCAKTEPE'de çim sulama fıskiyelerinden yola akan su nedeniyle kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek, şehit olan polis memuru Ali Ulaş için tören düzenlendi.

Şehit Polis Ali Ulaş için cenaze töreni düzenlendi, System.String[]
SANCAKTEPE'de çim sulama fıskiyelerinden yola akan su nedeniyle kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek, şehit olan polis memuru Ali Ulaş için tören düzenlendi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve şehit polisin mesai arkadaşları ile eşi Beyhan, çocukları Tuğba ve oğlu Kürşat Ulaş katıldı.
Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Polis hangi şartlarda olursa olsun, huzur ve güvenliği sağlarken canını ortaya koyan, umudunu yitirenlerin umudu, kimsesizlerin kimsesi, vicdanların vücut bulmuş halidir. Her birimizin bir ailesi var. Hepimiz sabah evimizden ailemizin rızkını temin etmek için çıkıyoruz. Eve bir rızık geliyor ama hangi zor şartlarda geliyor, onu yaşayanlar biliyor. Polislikte öyle bir meslek ki herkesin huzur ve güveni için elimizden geleni yapıyoruz. Şehidimiz Ali Ulaş'ta her gün evinden çıkarken aynı amaçla aynı şevk ve inançla görevine gidiyordu. Dün gecede görevini tamamlamış evine dönmek üzereyken böyle bir kazada şehit oldu. Amacı çocuklarını onurlu bir şekilde yaşatmak, güvenli bir ülkede yaşatmak namerde muhtaç etmemek için çaba sarf etti. Biz onun vatanına hizmet ettiğine şahitlik ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin" diye konuştu. Törenin ardından şehit polis Ali Ulaş'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi


- İstanbul
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:25 Kaynak: DHA
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