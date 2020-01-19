Şehit polis Alican Öztürk için mevlit okutuldu - Son Dakika

Şırnak'ta polisleri taşıyan zırhlı servis aracına terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda 4 yıl önce şehit düşen polis memuru Alican Öztürk için mevlit okutuldu.

Cevizkent TOKİ Camisi'nde düzenlenen mevlitte, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk Öztürk tüm şehitler için dua etti.

Şehit Öztürk ve bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Fuat Gürel, "Ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin hakları asla ödenmez. Şehitlerimizin geride bıraktıkları birer emanettir ve bu emanetlere devlet ve millet olarak her daim sahip çıkacağız." dedi.

Mevlit sonrasında Vali Gürel ve protokol mensupları, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Mevlide, Vali Gürel'in yanı sıra, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.