Şehit polis Atakan Arslan'ın ailesine acı haber ulaştı - Son Dakika

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayarak şehit düşen polis memuru Atakan Arslan'ın Samsun'daki baba evine acı haber ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında, polis ekiplerinin durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak için yaklaşması esnasında şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan yaralandı ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Acı haber şehidin Samsun'daki baba evinde anne Şükran ve baba Ali Arslan'a ulaştırıldı. 31 yaşındaki Atakan Arslan'ın 2 yıldır Diyarbakır'da görev yaptığı evli ve 3 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Türk bayraklarıyla donatılan evin önüne İlkadım Belediyesince de taziye çadırı kuruldu. Şehit polis Arslan'ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Samsun'a gönderilecek. Şehit, Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde defnedilecek.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz nüfusuna kayıtlı, Ali-Şükran oğlu polis memuru Atakan Arslan, 30 Mayıs 2020 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde kimlik kontrolü yapmak üzere yaklaştığı şahıslardan birisinin silahla ateş etmesi sonucu yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman Samsunlu Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)