Şehit polis Atakan Arslan'ın Samsun'daki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan bir kişi polise ateş açmış, saldırıda ağır yaralanan Atakan Arslan kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Şehidin İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde yaşayan babası Ali ve annesi Şükran Arslan'ın evine giden yetkililer, şehadet haberini verdi. Türk bayraklarıyla donatılan evin önüne İlkadım Belediyesince de taziye çadırı kuruldu.

Diyarbakır 'ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan 'ın Samsun 'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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