Şehit polis Bayram Özdere dualarla anıldı - Son Dakika

Şehit polis Bayram Özdere dualarla anıldı
7 saat önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan özel harekat polisi Bayram Özdere, dualarla anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan özel harekat polisi Bayram Özdere, dualarla anıldı.
Şehidin, Gölcük Şehitliği'ndeki kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Törene, şehidin ailesi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahir Sarıdağ, Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider, özel harekat polisleri ve vatandaşlar katıldı.
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