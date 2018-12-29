Son Dakika Haberleri: Şehit Polis Birol Öztekin'in Ailesine Ziyaret

Şehit Polis Birol Öztekin'in Ailesine Ziyaret

1 saat önce

Batman'da 27 Kasım 2018 tarihinde bir adrese yapılan operasyonda şehit olan Diyarbakırlı polis memuru Birol Öztekin'in ailesine, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şehmus Özcan ile Sason Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve üyeleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Şehit Polis Birol Öztekin'in Ailesine Ziyaret, System.String[]
Batman'da 27 Kasım 2018 tarihinde bir adrese yapılan operasyonda şehit olan Diyarbakırlı polis memuru Birol Öztekin'in ailesine, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şehmus Özcan ile Sason Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve üyeleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Şehit Polis Memuru Birol Öztekin'in eşi Selda Öztekin'i Diyarbakır'daki evinde ziyaret eden dernek başkanları ve üyeleri aileye taziyelerini ileterek şehit polis Birol Öztekin'in isminin yazılı olduğu Bayrak Filmografi, Kur'an-ı Kerim, Batman'ın sembolü olan petrol rafineri plaketi ve Sason balı hediye etti. Şehit Polis Memuru Birol Öztekin'in eşi Selda Öztekin gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:27 Kaynak: İHA

Batman, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hac Kura Sonuçları Açıklandı! İşte Milyonlarca İnsanın Merakla Beklediği Sonuçlar UBER Sürücüsü, Ücret Yüzünden Tartışma Yaşadığı Kadın Müşteriyi Ezdi

Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı Bakırköy Adliyesi'nde Sahte Polis Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 17:54:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Polis Birol Öztekin'in Ailesine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]