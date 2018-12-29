Şehit Polis Birol Öztekin'in Ailesine Ziyaret
1 saat önce
Batman'da 27 Kasım 2018 tarihinde bir adrese yapılan operasyonda şehit olan Diyarbakırlı polis memuru Birol Öztekin'in ailesine, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şehmus Özcan ile Sason Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve üyeleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.
Batman
'da 27 Kasım 2018 tarihinde bir adrese yapılan operasyonda şehit olan Diyarbakırlı polis memuru Birol Öztekin'in ailesine, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şehmus Özcan ile Sason
Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve üyeleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.
Şehit Polis
Memuru Birol Öztekin'in eşi Selda Öztekin'i Diyarbakır'daki evinde ziyaret eden dernek başkanları ve üyeleri aileye taziyelerini ileterek şehit polis Birol Öztekin'in isminin yazılı olduğu Bayrak Filmografi, Kur'an-ı Kerim, Batman'ın sembolü olan petrol rafineri plaketi ve Sason balı hediye etti. Şehit Polis Memuru Birol Öztekin'in eşi Selda Öztekin gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti. - BATMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:27 Kaynak: İHA
Hac Kura Sonuçları Açıklandı! İşte Milyonlarca İnsanın Merakla Beklediği Sonuçlar
UBER Sürücüsü, Ücret Yüzünden Tartışma Yaşadığı Kadın Müşteriyi Ezdi
Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı
Bakırköy Adliyesi'nde Sahte Polis Yakalandı