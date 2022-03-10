Şehit polis Bozkurt Gaziantep'te toprağa verildi - Son Dakika
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Şehit polis Bozkurt Gaziantep'te toprağa verildi

10.03.2022 16:59
Şehit polis Bozkurt Gaziantep'te toprağa verildi

Şanlıurfa'da şehit olan polis memuru Cemal Bozkurt, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şanlıurfa'da şehit olan polis memuru Cemal Bozkurt, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şehit Bozkurt'un naaşı, Şanlıurfa'dan kara yoluyla Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine getirildi.

İlçe meydanında düzenlenen törene, şehidin eşi Ruken, annesi Saliha, kardeşleri, yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü ve ilçe halkı katıldı.

Törende, Bozkurt'u şehit eden zanlının etkisiz hale getirildiği haberini alan şehidin ablası Emel Özdemir, "Kardeşimin kanı yerde kalmadı." diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Bozkurt, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın ikindi namazının ardından kıldırdığı cenaze namazı sonrasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında takibe alınan şüphelinin bulunduğu araçtan ateş açılmış, yaralanan iki polis kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.

Şehit polis Bozkurt Gaziantep'te toprağa verildi
Şehit polis Bozkurt Gaziantep'te toprağa verildi
Şehit polis Bozkurt Gaziantep'te toprağa verildi
Şehit polis Bozkurt Gaziantep'te toprağa verildi

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Gaziantep, Şanlıurfa, Bozkurt, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit polis Bozkurt Gaziantep'te toprağa verildi - Son Dakika


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