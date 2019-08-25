Son Dakika Haberleri: Şehit polis Çelebi son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit polis Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

30 dakika önce

Dua okunması -Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi -İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi -Cenaze namazının kılınması -Bakan Soylu, Bakan Varank ve BakanTurhan'ın şehidin naaşını taşıması TRABZON - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit...

-Dua okunması

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

-Cenaze namazının kılınması

-Bakan Soylu, Bakan Varank ve BakanTurhan'ın şehidin naaşını taşıması TRABZON - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Akın Çelebi için cenaze töreni düzenlendi.

Diyarbakır, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:34 Kaynak: AA
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