Şehit Polis Erkan Gökteke için mevlit okutuldu - Son Dakika

BAĞCILAR'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Erhan Gökteke için Bağcılar Yaşar Camii'nde mevlit okutuldu.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde, uyuşturucu şüphelilerinin silahlı saldırısında şehit olan Erkan Gökteke için Bağcılar Yaşar Camii'nde mevlit okutuldu. Mevlit programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, şehit Erkan Gökteke'nin babası Hakkı Gökteke ile yakınları ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Polis, camiye girenlerin ateşini ölçerek içeriye aldı. Maskesi olmayana maske verildi. İkindi namazının ardından gerçekleştirilen mevlit programında şehit Erkan Gökteke ve tüm şehitler için dualar edilip Kuran-ı Kerim okundu. Mevlit sonrası vatandaşlara hayır lokması ve mevlit şekeri ikram edildi.

- İstanbul