Şehit polis Erkan Gökteke ismiyle bayram uygulaması - Son Dakika

Şehit polis Erkan Gökteke ismiyle bayram uygulaması

İSTANBUL - İstanbul'da kurban bayramı öncesinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla geçtiğimiz günlerde şehit edilen polis memuru Erkan Gökteke'nin isminin verildiği ve 650 polisin katılımıyla Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye de uygulama yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Kurban Bayramı öncesinde geçtiğimiz günler de Bağcılar'da gittiği Narkotik operasyonunda şehit edilen polis memuru Erkan Gökteke'nin ismiyle bir uygulama düzenlendi. Uygulama Bağcılar Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de gerçekleştirildi. Düzenlenen uygulamaya İstanbul Güven Timleri şubesine bağlı polis ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat, motorize ekipler ve ilçe polis ekiplerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan destek verdi. Yaklaşık 650 polis memurunun katıldığı uygulamada, şüpheli görülen şahıslar ve araçlar durdurularak tek tek arandı. Öte yandan, ilçeler de bulunan parklara ve inşaat alanlarına da giren ekipler burada bulunan şahısları da didik didik arayarak GBT uygulaması gerçekleştirdi.