ŞEHİT POLİS EŞİNİ, ÖZEL HAREKATÇI KIYAFETİYLE UĞURLADI - Son Dakika
Üye Girişi

ŞEHİT POLİS EŞİNİ, ÖZEL HAREKATÇI KIYAFETİYLE UĞURLADI

23.03.2022 16:44

BİNGÖL'de mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlamada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli (31), Erzurum'da gözyaşları ve dualar arasında son yolculuğuna uğurlandı.

BİNGÖL'de mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlamada ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli (31), Erzurum'da gözyaşları ve dualar arasında son yolculuğuna uğurlandı. Törene eşinin özel harekatçı kıyafetleriyle katılan Merve İli, "Biliyor musunuz dün bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Kendisi bana armağan olarak şehadetini verdi" diyerek ağladı.

Bingöl merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde saat 13.30 sıralarında eğitim alanına anti tank mühimmatı sevkiyatı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan polisler Necati Aygün ve Birol İli, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 polis, kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olan Birol İli'nin acı haberi, Erzurum'un merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin ailesi ve yakınları, evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.

Serap-Erol İli çiftinin oğlu Şehit Özel Harekat Polisi Birol İli'nin cenazesi, dün akşam saatlerinde Erzurum'a getirilerek Mareşal Hastanesi morguna konuldu. Şehit polisin naaşı sabah saatlerinde alınarak merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtindeki babaevine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenaze merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne getirildi.

OĞLUYLA BİRLİKTE TABUTU ÖPEREK VEDALAŞTI

Cenaze törenine eşinin kıyafetini giyerek katılan öğretmen Merve İli, gözyaşlarını tutamadı. Kendisini teselli etmeye çalışan eşinin meslektaşlarına, "Biliyor musunuz dün bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Kendisi bana armağan olarak şehadetini verdi. Onun emaneti olan yavrumuza çok iyi bakacağım" dedi. Merve İli daha sonra oğlu Metehan ile birlikte musalla taşındaki Türk bayrağına sarılı naaşın yanına gitti.

Oğlu ile birlikte eşinin tabutunu öpen Merve İli, "Bak, bir şey diyeceğim sana şimdi, sen gittin ya ben buradayım, oğlun, anan baban da burada. Sen oğlunu merak etme. Ben oğlunu dedelerine götürürüm. Senin aklın bizde kalmasın. Ben her şeyi yapabiliyorum biliyorsun ya. Sen görevde olduğun gibi. Sen orada güzel güzel uyu kurban olduğum, bizi merak etme. Artık seni 'göreve gitti' sayacağız, hani hep bizi bırakıp gidiyordun ya. Seni yine görevde bileceğiz. Oğlumuza çok iyi bakacağım. Ona hem analık hem babalık yapacağım" diye konuştu.

Eşinin fotoğrafını tutan bir özel harekat polisinin ağladığını gören Merve İli, onun elini tutarak "Hepinize bu kıyafetler çok yakışıyor. Allah, sizleri korusun" dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Erzurum Valisi Okay Memiş, şehit eşine taziye dileklerini iletti.

Cenaze törenine katılan kadın polisin kucağına aldığı şehit oğlu Metehan İli, etrafında olup bitenden habersiz, cami avlusunda gördüğü kediye ilgi gösterdi. Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kent protokolünün yanısıra çok sayıda vatandaş ve polis katıldı. Erzurum Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit polisin naaşı toprağa verilmek üzere merkez Aziziye ilçesine bağlı Demirgeçit Mahallesi'ne götürüldü.

Görünüt dökümü

-Şehidin uğurlanması

-Genel ve detaylar

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)-

ŞEHİT POLİS EŞİNİ, ÖZEL HAREKATÇI KIYAFETİYLE UĞURLADI
ŞEHİT POLİS EŞİNİ, ÖZEL HAREKATÇI KIYAFETİYLE UĞURLADI
ŞEHİT POLİS EŞİNİ, ÖZEL HAREKATÇI KIYAFETİYLE UĞURLADI

YORUMLAR
500
Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı! Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı! Son Dakika | Erzurum'da zincirleme trafik kazası Son Dakika | Erzurum'da zincirleme trafik kazası

Özel Harekat, Erzurum, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEHİT POLİS EŞİNİ, ÖZEL HAREKATÇI KIYAFETİYLE UĞURLADI - Son Dakika


Son Dakika
16:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek
16:41 Fatih Terim günler sonra konuştu! Portekiz maçı için dikkat çeken açıklama yaptı: İtiraf etmeliyim, üzgünüm
16:37 Nureddin Nebati görevden alınacak mı? Yerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geleceği iddiasına net yanıt geldi
16:35 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?
16:31 Belarus'un Putin'e destek vermek için savaşa dahil olacağı iddia edildi! Bazı Ukraynalı diplomatlardan ülkeyi terk etmeleri istendi
16:25 Yaptırımlarda sıra Putin'in sevgilisine geldi! Sınır dışı edilmesi için 63 bin imza toplandı
16:23 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Derin ölecek mi?
16:17 CHP'li Gürer'den ramazan kolisi tepkisi: 2018'de bir ramazan kolisi 49 liraydı, bugün 169 lira
16:08 Son Dakika: İstanbul'da ulaşıma zam yapılmayacak! Sunulan teklif reddedildi!
16:05 Ömür Gedik'in, kırmızı et yorumu tepki topladı: Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 17:05:49. #1.13#
SON DAKİKA: ŞEHİT POLİS EŞİNİ, ÖZEL HAREKATÇI KIYAFETİYLE UĞURLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement