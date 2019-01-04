Şehit Polis Fethi Sekin Adını Taşıyan Okulda Anıldı

İzmir
'de, iki yıl önce terör örgütü PKK
mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin
, adını taşıyan Şehit Polis
Fethi Sekin İlkokulunda düzenlenen tören ve kan bağış kampanyasıyla anıldı. Bayraklı
ilçesindeki okulda düzenlenen törene öğretmen, öğrenci ve velilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Katılımcılar tören öncesi Kızılay
standında kan bağışında bulundu. Bağışçı Mehmet Zeki Yaşar
, Fethi Sekin'in çok sayıda kişinin hayatını kurtardığını, onu hayır dualarıyla anarak kan verdiklerini belirtti. Emel Yılmaz
da şehit Fethi Sekin ve bütün şehitleri saygıyla andığını belirterek, "Bizim bu yaptığımız ne ki onların yanında. Onlar herkes için canlarını feda etti. Bizimki hiçbir şey." dedi. Okul Müdürü
Musa Günay, törenin açılışında yaptığı konuşmada, şehitlerin vatanın bölünemeyeceğini, milletin yıkılamayacağını, bayrağın indirilemeyeceğini ve ezanın susturulamayacağını dünyaya haykıran eşsiz kahramanlar olduklarını ifade etti.
Günay, Fethi Sekin'in teröristlere karşı üstün cesaretiyle müdahale etttiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Sekin, dikkati ve anında müdahale etmesi sayesinde canı pahasına büyük bir katliamı önlemiştir. Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu olarak nice Fethi Sekinler yetiştirmek üzere ismini onur ve gururla taşıyor ve yaşatıyoruz. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve demokrasimiz adına şehit düşen Fethi Sekin ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun."
Konuşmanın ardından öğrencilerin şehitler için hazırladığı program sahnelendi, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.