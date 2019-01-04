Son Dakika Haberleri: Şehit Polis Fethi Sekin Adını Taşıyan Okulda Anıldı

Şehit Polis Fethi Sekin Adını Taşıyan Okulda Anıldı

1 saat önce İlandır

İzmir'de, iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin, adını taşıyan Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulunda düzenlenen tören ve kan bağış kampanyasıyla anıldı.

Şehit Polis Fethi Sekin Adını Taşıyan Okulda Anıldı, System.String[]
İzmir'de, iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin, adını taşıyan Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulunda düzenlenen tören ve kan bağış kampanyasıyla anıldı.

Bayraklı ilçesindeki okulda düzenlenen törene öğretmen, öğrenci ve velilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar tören öncesi Kızılay standında kan bağışında bulundu. Bağışçı Mehmet Zeki Yaşar, Fethi Sekin'in çok sayıda kişinin hayatını kurtardığını, onu hayır dualarıyla anarak kan verdiklerini belirtti.

Emel Yılmaz da şehit Fethi Sekin ve bütün şehitleri saygıyla andığını belirterek, "Bizim bu yaptığımız ne ki onların yanında. Onlar herkes için canlarını feda etti. Bizimki hiçbir şey." dedi.

Okul Müdürü Musa Günay, törenin açılışında yaptığı konuşmada, şehitlerin vatanın bölünemeyeceğini, milletin yıkılamayacağını, bayrağın indirilemeyeceğini ve ezanın susturulamayacağını dünyaya haykıran eşsiz kahramanlar olduklarını ifade etti.

Günay, Fethi Sekin'in teröristlere karşı üstün cesaretiyle müdahale etttiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sekin, dikkati ve anında müdahale etmesi sayesinde canı pahasına büyük bir katliamı önlemiştir. Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu olarak nice Fethi Sekinler yetiştirmek üzere ismini onur ve gururla taşıyor ve yaşatıyoruz. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve demokrasimiz adına şehit düşen Fethi Sekin ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun."

Konuşmanın ardından öğrencilerin şehitler için hazırladığı program sahnelendi, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:22 Kaynak: AA

Polis, Fethi Sekin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var Vekalet İşlemleri İçin Gittiği Noterde Dayak Yedi

Kendini Potaya Asarak İntihar Girişiminde Bulunan Çocuğu, Polis Son Anda Kurtardı Enişte Vahşetinden Kurtulan Uzman Çavuş, İran Sınırında Şehit Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 15:51:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Polis Fethi Sekin Adını Taşıyan Okulda Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]