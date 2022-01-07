Şehit polis Fethi Sekin, Yalova'da anıldı - Son Dakika

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 5. yılında AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanlığı tarafından anıldı.

Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü, kahramanlığın kolay elde edilebilecek bir sıfat olmadığına dikkati çekti.

Fethi Sekin'in bir dakika tereddüt etmeden, gözünü dahi kırpmadan eli silahlı teröristlere karşı kahramanca karşı koyduğunu anımsatan Güçlü, şöyle devam etti:

"Aslında bu bizim milletimizin kolluk kuvvetlerimizin icap ettiğinde ne kadar büyük fedakarlıklar ortaya koyabileceklerinin göstergesidir. Bu mücadelenin başarısında belirleyici unsur kahramanlarımız, şehitlerimiz, gazilerimiz, vazifesi başında mücadele eden kolluk kuvvetlerimizden Allah razı olsun. AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı olarak bu hadisenin yıllar geçse de unutulmaması için böyle bir anma etkinliği düzenledik. Emeği geçen tüm yönetici arkadaşlarıma, katkılarından dolayı Yalova Emniyet Müdürlüğüne ve dualarını esirgemeyen kıymetli hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum."