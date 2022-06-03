Şehit polis Güngör'ün ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak - Son Dakika
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Şehit polis Güngör'ün ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak

03.06.2022 17:02
Şehit polis Güngör'ün ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak

Balıkesir'de kovaladığı şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün ismi baba ocağı Erzurum'da mezun olduğu okulda oluşturulan kütüphaneye verildi.

Balıkesir'de kovaladığı şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün ismi baba ocağı Erzurum'da mezun olduğu okulda oluşturulan kütüphaneye verildi.

Oltu ilçesindeki Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesinde oluşturulan kütüphanenin açılışına Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, şehidin annesi Dilek ve babası Muktedir Güngör katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Abdulkadir Güngör'ün özgeçmişi okunduğu esnada şehidin annesi Dilek Güngör duygusal anlar yaşadı.

Şehidin babası Muktedir Göngör, açılışın ardından yaptığı konuşmada, oğlunun adını taşıyan kütüphaneyi çok beğendiklerini belirterek, "Oğlum buradan mezun olmuştu. Başarılı bir çocuktu. Böyle bir proje düşünülmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Oltu Kaymakamımız ve okul müdürümüze çok teşekkür ederim." dedi.

Anne Dilek Güngör de her şehit annesi gibi kendisinin de şehit oğluyla gurur duyduğunu aktardı.

Böyle yerlere şehitlerin isimlerinin verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen anne Güngör, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehit polis Güngör'ün ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak
Şehit polis Güngör'ün ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak
Şehit polis Güngör'ün ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak
Şehit polis Güngör'ün ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak
Şehit polis Güngör'ün ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Balıkesir, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit polis Güngör'ün ismi mezun olduğu okulda yaşatılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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