Son Dakika Haberleri: Şehit Polis İçin Mevlit Okutuldu

Şehit Polis İçin Mevlit Okutuldu

2 saat önce

Banaz ilçesinde, geçtiğimiz hafta silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olan polis memuru Mehmet Aksoy için mevlit okutuldu.

Şehit Polis İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Banaz ilçesinde, geçtiğimiz hafta silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olan polis memuru Mehmet Aksoy için mevlit okutuldu.

Banaz Kaymakamlığı tarafından şehit polis memuru için düzenlenen programda, Banaz Merkez Camisinde cuma namazı sonrası mevlit okundu, dua edildi.

Daha sonra Banaz Belediyesi Sosyal Tesislerinde yemek programına geçildi.

Yemeğe, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Banaz İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:43 Kaynak: AA

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