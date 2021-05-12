ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ - Son Dakika

ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ

12.05.2021 14:12

EDİRNE'de yaşayan Hafize ve Süleyman Çetin çifti, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları arife gününde Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 23 yaşında şehit olan kızları Nefize Çetin Özsoy'un kabrini ziyaret edip çiçek bıraktı.

EDİRNE'de yaşayan Hafize ve Süleyman Çetin çifti, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldukları arife gününde Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 23 yaşında şehit olan kızları Nefize Çetin Özsoy'un kabrini ziyaret edip çiçek bıraktı. Gözyaşları döken baba Çetin, "5 seneden bu yana bayram yapamıyoruz. Geliyoruz, kızımızın mezarında dua okuyup, gözyaşı döküp eve dönüyoruz" dedi.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, 2016 yılının haziran ayında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda 1 çocuk annesi polis memuru Nefize Çetin Özsoy şehit oldu. Şehit Özsoy'un Edirne'de yaşayan annesi Hafize ve babası Süleyman Çetin, kısıtlamadan muaf tutuldukları arife gününde kızlarının Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı.

'HER EVLAT ANNE - BABASINA KOŞAR, BİZ KIZIMIZIN MEZARINA KOŞUYORUZ'

Şehit babası Süleyman Çetin, şehit kızlarını toprağa verdikten sonra sürekli mezarına geldiklerini belirterek, "Allah razı olsun İçişleri Bakanlığımız genelge yayınlamış, arife günü ve bayramın ilk günü şehit ailelerine izin verilmiş. Biz de bunu fırsat bilerek şehit kızımın mezarını ziyaret ettik. Bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime. Bize uzun süre bayram olmayacak. Kızımı toprağa verdikten sonra sürekli mezarına geliyoruz. Her anne ve babanın evlatları onlara koşar, biz kızımın mezarına gelip dualarımızı okuyoruz. Yapılacak bir şey yok. Allah devlet ve millete zeval vermesin. Biz çocuğumuzu bu vatan için yetiştirdik. Her şey bu vatan için" dedi.

'5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ'

Röportaj esnasında gözyaşlarına engel olamayan Süleyman Çetin, aynı zamanda Bulgaristan göçmeni olduğunu hatırlatarak, "Bu vatana 1990'da geldim. Kendim göçmenim. 2 evladım var birisi şu an deniz kuvvetlerinde, birisi de polisti şehit düştü Mardin Midyat'ta. O zamandan beri bize bayram yok, hep arife günü kutluyoruz. 5 seneden bu yana bayram yapamıyoruz. Geliyoruz, kızımızın mezarında dua okuyup, gözyaşı döküp eve dönüyoruz" diye konuştu.

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Şehit annesi Hafize Çetin de, kızıyla birlikte kendilerinin de toprağa girdiğini söyledi. Çetin, "Kızımı toprağa verdiğimiz zaman biz de toprağa girdik. İnsanların çocukları bayram kutlamaya gelirler ama biz kızımı ziyaret edip dualarımızı yapıyoruz. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Acımız çok büyük. Söyleyecek, ifade edecek kelimeler bulamıyorum. Kızımla beraber biz de öldük sayılır" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ
ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ

Süleyman Çetin, Bayram, Arife, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞEHİT KIZLARININ KABRİNİ ZİYARET EDEN AİLE: 5 YILDIR BAYRAM YAPAMIYORUZ - Son Dakika


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