Son Dakika Haberleri: Şehit Polis Kütüphanesine Kitap Desteği

Şehit Polis Kütüphanesine Kitap Desteği

1 saat önce

Menteşe İlçesinde polis ve jandarma iş birliği ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Polis Memuru Nedip Cengiz Eker'in anısına kütüphane teşhir edilmesi çalışması kapsamında kitap bağışları devam ediyor.

Şehit Polis Kütüphanesine Kitap Desteği, System.String[]
Menteşe İlçesinde polis ve jandarma iş birliği ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Polis Memuru Nedip Cengiz Eker'in anısına kütüphane teşhir edilmesi çalışması kapsamında kitap bağışları devam ediyor.

Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Harp Malülü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu Ortaokulu'nda teşhir edilecek kütüphaneye Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kitap bağışında bulunuldu.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu tarafından temin edilen kitaplar kütüphanede öğrencilerin okumasına sunulmak üzere Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ve beraberindeki polis memurlarına teslim edildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:51 Kaynak: İHA

Menteşe, Polis, Güncel
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