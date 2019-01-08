Şehit Polis Mehmet Bora Tayfur'un İsmi Diyarbakır'da Yaşatılacak

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Mehmet Bora Tayfur'un ismi Kayapınar ilçesinde bir lisede yaşatılacak.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Mehmet Bora Tayfur'un ismi Kayapınar ilçesinde bir lisede yaşatılacak.



Sur ilçesinde 27 Ocak 2016'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Tayfur'un adı Kayapınar Anadolu Lisesi'ne verildi.



Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okulda gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Tayfur'un öz geçmişinin okunduğu programda şehitler için dua edildi.



Daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Erdaş şehidin ailesine plaket verdi.



Törenin ardından Atilla tarafından öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 27 Ocak 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa, Komiser Yardımcısı Zekeriya Bilgen, Piyade Astsubay Üstçavuş Özgür Erdoğan ve Piyade Uzman Çavuş Osman Ateş ile polis memuru Mehmet Bora Tayfur şehit düşmüştü.



Tayfur'un, aynı çatışmada şehit edilen Komiser Yardımcısı Bilgen'i çatışma bölgesinden kurtarmak istediği sırada şehit düştüğü ortaya çıkmıştı.

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