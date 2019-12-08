Son Dakika Haberleri: Şehit polis memurları için mevlit okutuldu
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Şehit polis memurları için mevlit okutuldu

6 saat önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Şehit polis memurları için mevlit okutuldu, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehadetlerinin 3. yılında şehitler için Hulusi Akar Camisinde mevlit okutuldu.

Programa Vali Günaydın'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programı sonrası şehitlerin aileleriyle görüşen Vali Günaydın, "Devlet olarak bütün imkanlarımızla şehit ailelerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:12 Kaynak: AA
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