Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör için ilk tören Edremit'te yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde girdiği silahlı çatışmada şehit düşen Polis Memuru Abdulkadir Güngör görev yaptığı Edremit'te düzenlenen resmi tören sonrasında memleketi Erzurum'a gönderildi.

Havran ilçesinde dün saat 18.10 sıralarında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan ve Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli Polis Memuru Abdulkadir Güngör yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit için görev yaptığı Edremit ilçesinde sabah saat 09.00 da Şehit Hamdibey Meydanında geniş katılımlı bir resmi uğurlama töreni yapıldı.

Sabah hastane morgundan meslektaşları ve yakınlarınca alınan şehit Güngör'ün naaşı, törenin yapılacağı Şehit Hamdibey Meydanına getirildi. Meslektaşları tarafından cenaze aracından alınan 30 yaşındaki bir çocuk babası Abdulkadir Güngör'ün Türk Bayrağına sarılı naaşı Atatürk Anıtı önündeki katafalka konuldu.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlenen törende ilçe müftüsü Ahmet Yayla dua okudu. Şehit polis Güngör için düzenlenen cenaze töreninde eşi Merve 3 yaşındaki Almira'ya sarılarak tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehidin eşi ve yakınları polis memurları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Garnizon Komutanı ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Engin Dinç, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Tarık Hekimoğlu, ile askeri ve mülki erkan ile şehit polis Güngör'ün mesai arkadaşlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören boyunca Merve Güngör (27) ve kızı Almila Güngör'ün (3) gözyaşları törene katılanların içini parçaladı.

Şehit Abdülkadir Güngör, daha sonra Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kocaseyit Havlimanı'ndan askeri uçak ile memleketi Erzurum'a gönderildi. Şehidin memleketi Erzurum'da ikindi namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak. - BALIKESİR