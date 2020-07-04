Şehit polis memuru adına yapılan çeşmeyi tahrip ettiler - Son Dakika

Şehit polis memuru adına yapılan çeşmeyi tahrip ettiler

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, şehit Polis Memuru Ömer Akcan adına yaptırılan çeşme, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, şehit Polis Memuru Ömer Akcan adına yaptırılan çeşme, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Şehidin kayınbabası Mehmet Kahramanlı, "Bunu teröristler yapmaz. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde görevliyken 22 Nisan 2010 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan polis memuru Ömer Akcan adına, kayınbabası Mehmet Kahramanlı tarafından Arfalı Mahallesi'nde çeşme yaptırıldı. Yapılalı henüz bir gün olan çeşme kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

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'BUNU TERÖRİSTLER YAPMAZ'

Çeşmeye bakmaya geldiğinde tahrip edildiğini gören ve gözyaşlarını tutamayan Mehmet Kahramanlı, "Mardin Kızıltepe'de görevli polis memuru iken 2010 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan damadım şehidimiz Ömer Akcan adına hayrat çeşmesi yaptırdık. Şehidimizin bize emanet ettiği 2 oğlunu temsilen 2 çiçek resmi bulunan çeşmeye daha Türk Bayrağı'nı dikmeden, bu sabah geldiğimde tahrip edilmiş şekilde buldum. Şok içindeyim, çeşmemizi yolcular ile kurtlar kuşların su ihtiyacını karşılamaları için yaptırdık. Çeşmemizin tahrip edilmesi bizleri derinden yaralamıştır. Bunu teröristler yapmaz. Şehidimiz bizim değil Türk milletinin şehididir. Konunun takipçisi olacağız. Konu aydınlatıldıktan sonra çeşmemizi yeniden yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Jandarma, Kahramanlı'nın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.


İslahiye, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit polis memuru adına yapılan çeşmeyi tahrip ettiler - Son Dakika

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