Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden

10.03.2022 16:42

Bir son dakika haberine göre Yazı işleri müdürlerinin dikkatine'Etkisiz hale getirilen saldırganın 'Yılmaz' yazılan soyadını 'Aslan' olarak düzeltiyoruz.

Yazı işleri müdürlerinin dikkatine

'Etkisiz hale getirilen saldırganın 'Yılmaz' yazılan soyadını 'Aslan' olarak düzeltiyoruz.

----------------

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, - ŞANLIURFA'da silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine takibe alıp 'dur' ihtarında bulundukları otomobilden açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Cemal Bozkurt (32) memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazede saldırganın etkisiz hale getirildiğini öğrenen yakınları, bu haberi alkışladı.Şanıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Cemal Bozkurt'un cenazesi Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından karayolu ile memleketi Gaziantep'in Karkamış ilçesine getirildi. Polis memuru Bozkurt, için Karkamış ilçesindeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri şehidin annesi Saliha Bozkurt, eşi Ruken Bozkurt ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.CENAZEDE, SALDIRGANIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİLEREvli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Bozkurt'un Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası annesi ve eşi tabuta süre gözyaşı döktü. Cemal Bozkurt'u şehit eden saldırgan Aslan'ın etkisiz hale getirildiğini öğrenen ablası Emel Özdemir ile yakınları, bu haberi alkışladı.

Şehit Bozkurt'un cenazesi, ikindi namazının ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden
Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden
Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden
Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden
Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden
Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden
Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden
Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden
Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden
Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden
Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden
Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden
Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden
Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden
YORUMLAR
500
Şehit polis Bozkurt Gaziantep'te toprağa verildi Şehit polis Bozkurt Gaziantep'te toprağa verildi Son dakika haber | Şanlıurfa'da 2 polisin şehit edildiği anlar kamerada Son dakika haber | Şanlıurfa'da 2 polisin şehit edildiği anlar kamerada

Polis Memuru, Şanlıurfa, Bozkurt, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Lech çelik fabrikası, artan fiyatlara dayanamadı, üretimi durdurdu
17:27 Meteoroloji yarın için uyardı! İstanbul turuncu, 57 il ise sarı kodla uyarıldı
17:25 Antalya'daki zirvede Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın talimatları gündem oldu! Her yerde bomba aradılar
17:07 12 hakemin liste dışı kalmasının yankıları devam ediyor! Olaya adli makamlar el koyabilir
16:58 İki polisimize ateş açarak şehit eden saldırganın cansız bedeni bulundu
16:52 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar: Babam aileden Türkiye'ye gelen ilk kişi değildi
16:50 Uçakta seyahat eden genç kadın, yanındaki yolcunun telefonuna yanlışlıkla bakınca çığlığı bastı
16:43 Tarihi zirvenin ardından Rusya ve Ukrayna bakanlarının açıklamaları konuşuluyor!
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 17:46:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Şehit polis memuru Bozkurt, son yolculuğuna uğurlandı - Yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement