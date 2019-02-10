Son Dakika Haberleri: Şehit Polis Memuru Çelik Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Polis Memuru Çelik Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Gaziantep'te devriye görevi yapan polis aracının refüjdeki ağaca çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Çelik, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Polis Memuru Çelik Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Gaziantep'te devriye görevi yapan polis aracının refüjdeki ağaca çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Çelik, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Çelik için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehit polisin annesi Aysel, babası Arslan, kardeşleri Abdulbaki ve Gülsema Çelik'in yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ile emniyet mensupları, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi, babası ve kardeşleri, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, konulduğu top arabası ile kortej eşliğinde cami avlusundan çıkarıldı.

Şehidin cenazesi, Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:29 Kaynak: AA

Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Sapık, Babasının Gözü Önünde Genç Kıza Cinsel İstismarda Bulundu İlçe Halkıyla Suriyeliler Arasında Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı

Kavgayı Unutup Müdahale Eden Polis Ekiplerine Saldırdılar: 6 Yaralı Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 15:39:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Polis Memuru Çelik Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]