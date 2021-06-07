Şehit Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Cenaze törenine ayrıca Balıkesir Valisi Sayın Hasan Şıldak , Balıkesir milletvekilleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz , Çanakkale Emniyet Müdürü Sayın Faruk Karaduman, Balıkesir Emniyet Müdürü Sayın Hasan Onar , Edremit Kaymakamı Sayın Turgay Ünsal , İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sayın Tarık Hekimoğlu, teşkilat mensuplarımız, ailesi ve sevenleri katıldı.

Çanakkale Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken 06 Haziran 2021 tarihinde resmi plakalı araç ile ters yoldan gelen sivil aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Aktaş 'ın katılımıyla Şehit Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu için Balıkesir 'de cenaze töreni düzenlendi.

Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı

Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu