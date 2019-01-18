Şehit Polis Memuru Furkan Demir İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu
1 saat önce
2017 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan Nevşehirli polis memuru Furkan Demir için Çetinel Camiinde Cuma Namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.
2017 yılında Diyarbakır
'ın Sur
ilçesinde şehit olan Nevşehirli polis memuru Furkan Demir
için Çetinel Camiinde Cuma Namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.
2017 yılında Diyarbakır ilçesinin Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi
yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçici sırasında. insanlıktan nasibini alamayan teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehadet mertebesine ulaşan Nevşehirli Polis
Memuru Furkan Demir için Cuma Namazı öncesinde Çetinel Camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu.
Mevlid-i Şerif öncesinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş
, Belediye Başkanı Seçen ve hazır bulunan cemaat, şehit ailesinin yakınlarıyla bir araya gelerek aileye Sabr-i Cemil dileğinde bulundu. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:02 Kaynak: İHA
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