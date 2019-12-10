Son Dakika Haberleri: Şehit polis memuru Haşim Usta'nın adı Ataşehir'de bir okula verildi
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Şehit polis memuru Haşim Usta'nın adı Ataşehir'de bir okula verildi

6 saat önce

Beşiktaş'ta 2016 yılında yaşanan terör saldırısında şehit olan polis memuru Haşim Usta'nın ismi, Ataşehir'deki Yeni Çamlıca İmam Hatip Ortaokuluna verildi.

Şehit polis memuru Haşim Usta'nın adı Ataşehir'de bir okula verildi, System.String[]

Beşiktaş'ta 2016 yılında yaşanan terör saldırısında şehit olan polis memuru Haşim Usta'nın ismi, Ataşehir'deki Yeni Çamlıca İmam Hatip Ortaokuluna verildi.

Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, yaptığı açıklamada, daha önce okula şehit polis memuru Usta'nın adının verilmesiyle ilgili talep aldıklarını ve İstanbul Valiliğinin oluruyla bunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şehit polis memurunu hayırla yad ettiklerini ifade eden Ertaş, "Dinimizde de şehitler ölmez, yaşıyor diyoruz. Şehitlerimize büyük vefa borcumuz var. Onların sayesinde ayaktayız. Allah onlardan razı olsun." ifadesini kullandı.

Ağabey emekli astsubay Mahmut Usta da hassasiyetlerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen terör saldırısında 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit olmuş, 243 kişi de yaralanmıştı.

Beşiktaş, Ataşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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