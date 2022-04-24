Son dakika haber: Operasyonda şehit düşen polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi - Son Dakika

Operasyonda şehit düşen polis memuru için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi

İSTANBUL - Fatih'te aranan bir şahsı yakalamak için düzenlenen operasyonda başına atılan bir cisim sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten düşer sonucu şehit olan Polis Memuru Zafer Mat için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Fatih'te 16 ayrı suç kaydı bulunan aranan bir şahsı yakalamak için evinin önünde bekleyen Zafer Mat, şahıs tarafından başına atılan bir cisim sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Mat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit olan Polis Memuru Zafer Mat için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinin bahçesinde bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, 3. Kolordu Komutanı Levent Ergün, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda mesai arkadaşı katıldı. Yapılan törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirildi. Saygı duruşunun ardından şehit Polis Zafer Mat'ın özgeçmişi okundu.

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "1995 yılında teşkilatımıza katılan şehidimi 27 yıla aşkın süredir ülkemizin dört bir yanında teşkilatımızın değişik birimlerinde üstün başarı ile görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk babası şehdimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür. Vatana hizmet için çarpan bu yürekler ar oldukça, tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir. Şehidimiz değerli ailesi bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz deri acımız büyük. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Teşkilat olarak her zaman yanınızdayız. Devletine milletine bağlı görev aşkı ile doluyken, mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Ardından şehit polis Memuru Zafer Mat için dualar edildi. Okunan duaların ardından şehit Zafer Mat'ın cenazesi gözyaşları içerisinde uğurlandı. Törende Şehit Polis Memuru Zafer Mat'ın eşi Zeynep Mat ve kızı Fatma Zehra Mat'ın güçlükle ayakta durduğu ve kızı Fatma Zehra'yı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın sakinleştirdiği görüldü.