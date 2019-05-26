Son Dakika Haberleri: Şehit Polis Memuru Kalmış, mezarı başında anıldı

Şehit Polis Memuru Kalmış, mezarı başında anıldı

32 dakika önce

Mardin'de hain bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası şehit düşen Polis Memuru Şerife Özden Kalmış, mezarı başında anıldı.

Şehit Polis Memuru Kalmış, mezarı başında anıldı, System.String[]
Mardin'de hain bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrası şehit düşen Polis Memuru Şerife Özden Kalmış, mezarı başında anıldı.

8 Haziran 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde hain terör örgütünün saldırısında 6 ayık doğmamış bebeği ile şehit düşen Polis Memuru Şerife Özden Kalmış, Araç ilçesine bağlı Sarpun Köyünde kabri başında anıldı.

Kastamonulu Kadınlar Derneği (Kas-Kader) yönetiminin organizesinde düzenlenen anma programında Şehit Polis Memuru Şerife Özden Kalmış'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve ardından dualar edildi. Akabinde Sarpun Köyü Camiinde Şehit Şerife Özden Kalmış ile tüm şehitlerin ruhuna mevlidi şerif okundu. Mevlit programına Araç Kaymakamı Mustafa Görmüş, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, din görevlileri, Kastamonulu Kadınlar Derneği (Kas-Kader) Başkanı Emine Çelik ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duanın ardından mevlit programı sona erdi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:24 Kaynak: İHA
Mardin, Güncel
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