Son Dakika Haberleri: Şehit polis memuru, memleketine uğurlandı
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Şehit polis memuru, memleketine uğurlandı

6 saat önce

BURSA'da, komşular arasında çıkan kavga sırasında Murat Dağkoçak'ın (26), belindeki tabancayı alarak başına ateş etmesiyle şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in cenazesi(44), Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'ya gönderildi.

Şehit polis memuru, memleketine uğurlandı, System.String[]
BURSA'da, komşular arasında çıkan kavga sırasında Murat Dağkoçak'ın (26), belindeki tabancayı alarak başına ateş etmesiyle şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in cenazesi(44), Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'ya gönderildi.

Olay, geçen salı günü saat 19.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Su Deposu Caddesi'ndeki meydana geldi. Bir apartmanda komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak yaşanan arbede sırasında, kavga eden taraflardan Murat Dağkoçak, polis memuru Alaattin Özdemir'in silahını aldı. Ardından da Dağkoçak'ı başından vurdu. Ağır yaralanan Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Dağkoçak, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.  Murat Dağkoçak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DÜN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

3 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan polis memuru Alaattin Özdemir'in, dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Özdemir Ailesi, organları bağışlama kararı aldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE TÖREN

Evli ve 2 çocuk babası olan polis memuru Alaattin Özdemir için bu sabah Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehidin yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa milletvekilileri ile Şehit Özdemir'in meslektaşları katıldı.

Özdemir'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kütahya'ya gönderildi. Şehit Alaattin Özdemir, Kütahya Merkez Ulu Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kütahya Hava Şehitliği'ne defnedilecek.


- Bursa
Kütahya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:10 Kaynak: DHA
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