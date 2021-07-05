Şehit Polis Memuru Memleketine Uğurlandı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın naaşı, Vali Ali Çelik'in katılımıyla düzenlenen törenin ardından memleketi Edirne'ye uğurlandı.
Şehit polis memuru Serhan Alışkan için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından dua edildi.
Törende şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Ali Çelik, şehit Serhan Alışkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diledi.
Törene; Kütahya Valisi Ali Çelik ile birlikte AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ile Ceyda Çetin Erenler, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, şehidin ailesi ve emniyet mensupları katıldı.
Şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Zafer Havalimanından memleketi Edirne'ye uğurlandı.
Kaynak: Habermetre
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