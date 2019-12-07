Son Dakika Haberleri: Şehit polis memuru, memleketine uğurlandı (2)
Son Dakika Güncel Şehit polis memuru, memleketine uğurlandı (2) - Son Dakika

Şehit polis memuru, memleketine uğurlandı (2)

6 saat önce

ORGANLARI 6 HASTAYA UMUT OLDUBursa'da komşular arasında çıkan kavgaya müdahale ederken, Murat Dağkoçak tarafından tabancası alınıp başından vurulan, tedavi gördüğü hastanede dün beyin ölümü gerçekleşen polis memuru Alaattin Özdemir'in organları, 6 kişiye umut oldu.

Şehit polis memuru, memleketine uğurlandı (2), System.String[]

ORGANLARI 6 HASTAYA UMUT OLDU

Bursa'da komşular arasında çıkan kavgaya müdahale ederken, Murat Dağkoçak tarafından tabancası alınıp başından vurulan, tedavi gördüğü hastanede dün beyin ölümü gerçekleşen polis memuru Alaattin Özdemir'in organları, 6 kişiye umut oldu. Şehit Özdemir'in ameliyatla alınan karaciğeri, akciğeri, böbrekleri ve korneaları, organ bekleyen hastalara nakledilecek. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hastane organ nakli koordinatörlerimizin aile ile yaptığı görüşme sonrasında ailesinin organ bağışında bulunması ile Bursa Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bildirim yapılarak harekete geçildi. Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi'nin yaptığı taramalar sonucunda akciğer, böbrek ve karaciğer bekleyen 4 hastaya organların uyumlu olduğu tespit edildi. Alaattin Özdemir'in böbrekleri; Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil olmayı bekleyen hastalarımıza, karaciğeri; Bursa Acıbadem Hastanesi'nde nakil olmayı bekleyen hastamıza, Akciğeri; İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakil olmayı bekleyen bir hastamıza, korneaları ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil olmayı bekleyen hastalarımıza nakledilecektir. Ailesi tarafından yüce bir davranışla organları bağışlanan Kahraman Polis Memurumuz Alaattin Özdemir (44), 4 kişiye hayat verecek, 2 kişiye de ışık olacaktır. Kahraman polisimize Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:52 Kaynak: DHA
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