Son Dakika Haberleri: Şehit polis memuru Mustafa Kartal için mevlit okutuldu
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Şehit polis memuru Mustafa Kartal için mevlit okutuldu

1 saat önce

Fatih'te görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Kartal için, Kartal Soğanlık'ta yaşadığı evin önünde mevlit okutuldu.

Şehit polis memuru Mustafa Kartal için mevlit okutuldu, System.String[]
Fatih'te görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Kartal için, Kartal Soğanlık'ta yaşadığı evin önünde mevlit okutuldu.

Şehidin ailesi tarafından yaşadıkları evin önünde düzenlenen mevlit programında, ilahiler söylendi, Kur'an-ı Kerim okundu, bütün şehitler için dua edildi. Mevlit programına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, şehidin yakınları, polis memurları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:10 Kaynak: İHA
Mustafa Kartal, Kartal, Güncel
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