Şehit polis memuru Mustafa Kartal için mevlit okutuldu
1 saat önce
Fatih'te görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Kartal için, Kartal Soğanlık'ta yaşadığı evin önünde mevlit okutuldu.
Fatih
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:10 Kaynak: İHA
'te görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Kartal
için, Kartal Soğanlık'ta yaşadığı evin önünde mevlit okutuldu.
Şehidin ailesi tarafından yaşadıkları evin önünde düzenlenen mevlit programında, ilahiler söylendi, Kur'an-ı Kerim okundu, bütün şehitler için dua edildi. Mevlit programına Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel, şehidin yakınları, polis memurları ile çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL
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