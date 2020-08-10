Şehit polis memuru Osman Gül Andırın'da toprağa verildi - Son Dakika
Şehit polis memuru Osman Gül Andırın'da toprağa verildi
Şehit polis memuru Osman Gül Andırın'da toprağa verildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Ağaçlı Köyü yakınlarında Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı aracın virajı alamayarak şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memurlarından Osman Gül,memleketi olan Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine...
KAHRAMANMARAŞ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Ağaçlı Köyü yakınlarında Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı aracın virajı alamayarak şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memurlarından Osman Gül,memleketi olan Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Bulgurkaya köyünde toprağa verildi. Hakkari'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Osman Gül için ilk tören Hakkari'de yapıldı. Ardından Kahramanmaraş'a getirilen şehit Osman Gül için Kahramanmaraş ve Andırın ilçesinde de tören yapıldı. Şehidin cenazesi daha sonra baba evi olan Andırın ilçesine bağlı Bulgurkaya mahallesine getirildi. Baba evine getirilen şehit polis memuru Osman Gül için burada helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından Bulgurkaya mahallesi mezarlığına defnedildi . Bekar olduğu öğrenilen Şehit Osman Gül'ün cenazesine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, çevre ilçelerin kaymakamları, Ak Parti OsmaniyeMilletvekiliMücahit Durmuşoğlu, askeri yetkililer, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
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11.08.2020 01:03:23. #1.12#
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