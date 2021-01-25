Şehit polis memuru Sabri Kün, mezarı başında anıldı - Son Dakika

Kur'an-ı Kerim okunan ve şehitler için dua edilen programda, şehit Kün'ün mezarına karanfil bırakıldı.

Diyarbakır 'da 20 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu, Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile şehit edilen polis memuru Sabri Kün, memleketi Mersin 'in Tarsus ilçesindeki mezarı başında anıldı.

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