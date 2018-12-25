Şehit Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul
'da TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan polis memuru Servet Aslan
'ın cenazesi toprağa verildi.
Şehit Aslan'ın naaşı, Çarşamba
ilçesinin Durusu
Mahallesi'ndeki babaevinde alınan helalliğin ardından Karakiraz Camisi'ne getirildi.
Cenazede, şehidin babası Bayram ve ağabeyi Tarık Aslan taziyeleri kabul etti. Gözyaşı döken anne Hatice
ve şehidin nişanlısı Yağmur Dinçtaş'ı ise yakınları teskin etmeye çalıştı.
Şehit polis memuru Aslan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zeyfeli Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Samsun
Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin
, askeri ve mülkü erkan ile vatandaşlar katıldı.
Olay
TEM Otoyolu'nun Hasdal
mevkisi Edirne
istikametinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonu durdurmak istemiş, bu sırada arkadan gelen 34 KA 9710 plakalı hafriyat kamyonu, önce yol kenarında bulunan polis aracına, sonra emniyet şeridindeki Servet Aslan'a çarpmıştı.
Kamyonun altında sıkışarak ağır yaralanan polis memuru, hastaneye kaldırılmıştı. Aslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.