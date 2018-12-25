Son Dakika Haberleri: Şehit Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan polis memuru Servet Aslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Şehit Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarpması sonucu şehit olan polis memuru Servet Aslan'ın cenazesi toprağa verildi.

Şehit Aslan'ın naaşı, Çarşamba ilçesinin Durusu Mahallesi'ndeki babaevinde alınan helalliğin ardından Karakiraz Camisi'ne getirildi.

Cenazede, şehidin babası Bayram ve ağabeyi Tarık Aslan taziyeleri kabul etti. Gözyaşı döken anne Hatice ve şehidin nişanlısı Yağmur Dinçtaş'ı ise yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehit polis memuru Aslan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zeyfeli Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, askeri ve mülkü erkan ile vatandaşlar katıldı.

Olay

TEM Otoyolu'nun Hasdal mevkisi Edirne istikametinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonu durdurmak istemiş, bu sırada arkadan gelen 34 KA 9710 plakalı hafriyat kamyonu, önce yol kenarında bulunan polis aracına, sonra emniyet şeridindeki Servet Aslan'a çarpmıştı.

Kamyonun altında sıkışarak ağır yaralanan polis memuru, hastaneye kaldırılmıştı. Aslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:46 Kaynak: AA

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