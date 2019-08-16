Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - TOKAT

Şehidin cenazesinin baba evine getirilmesi
Yakınlarının tabuta sarılması
Cenazenin tören alanına getirilmesi
Bakan Yardımcısı Erdil'in anne ve eşine taziyede bulunması
Cenaze namazı
Tabutun omuzlarda taşınması
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Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı İstanbul Sancaktepe
'de, görev dönüşü kayganlaşan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ali Ulaş'ın cenazesi memleketi Tokat
'ın Turhal
ilçesinde toprağa verildi
İstanbul Sancaktepe'de, görev dönüşü kayganlaşan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ali Ulaş'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedildi.
Şehit Ulaş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Turhal Devlet Hastanesi
morgundan alınarak Müftü
Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehit polis Ulaş'ın eşi Beyhan, oğlu Kürşat, kızı Tuğba Ulaş ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Burada alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi Turhal Belediyesi
önünde hazırlanan alana konuldu. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Tokat Vali Vekili Mehmet Gökdekmerdan, AK Parti
Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt
, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz
, MHP
Tokat Milletvekili Yücel Bulut
, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.