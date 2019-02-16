Son Dakika Haberleri: Şehit Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Şehit Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

51 dakika önce

Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlanıyorKONYA - Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşanan rehine olayında çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Mehmet Aksoy memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlanıyor, System.String[]
Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlanıyor

KONYA - Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşanan rehine olayında çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Mehmet Aksoy memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:40 Kaynak: İHA

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