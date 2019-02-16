Şehit Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
51 dakika önce
Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlanıyorKONYA - Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşanan rehine olayında çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Mehmet Aksoy memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlanıyor
KONYA - Uşak
'ın Banaz
ilçesinde yaşanan rehine olayında çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Mehmet Aksoy
memleketi Konya
'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:40 Kaynak: İHA
Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Oğlumu Tekrar Şehit Verdim
Genç Kadın, Sokak Ortasında Erkek Arkadaşından Dayak Yedi! O Anlar Kamerada
Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı
Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı