Şehit Polis Memuru Toprağa Verildi - Son Dakika

Evin önünde gerçekleştirilen cenaze törenine Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ensar Aytekin , Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz , Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal , İl Emniyet Müdürü Hasan Onar , Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan , şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Edremit İlçesi Çamcı Mahallesinde toprağa verilen Şehit Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu'nun cenazesine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı.

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