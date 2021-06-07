Şehit Polis Memuru Toprağa Verildi - Son Dakika

Vali Hasan Şıldak, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli iken görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu'nun cenazesine katıldı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Cihan Türkmenoğlu'nun naaşı, Balıkesir'in Edremit İlçesi Çamcı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Edremit İlçesi Çamcı Mahallesinde toprağa verilen Şehit Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu'nun cenazesine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı.
Evin önünde gerçekleştirilen cenaze törenine Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ensar Aytekin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Polis Memuru Cihan Türkmenoğlu'nun naaşı düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: Habermetre
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