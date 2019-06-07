Şehit polis memuruna ağlatan veda
1 saat önce
Gaziantep'te kavgaya müdahale ettiği sırada tabanca ile vurularak şehit olan 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu dualarla defnedildi.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:41 Kaynak: İHA
'te kavgaya müdahale ettiği sırada tabanca ile vurularak şehit olan 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu dualarla defnedildi. Gaziantep'in Şahinbey
ilçesine bağlı Kolejtepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken vurulan polis memuru Ekrem Kurtoğlu'nun cenazesi düzenlenen törenin ardından Yeşilkent
Mezarlığında toprağa verildi. Şehidin yakınları sinir krizi geçirirken, babası Mehmet ve en büyük çocuğu olan 8 yaşındaki oğlu Alperen, Kurtoğlu'nun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Polis memuru Kurtoğlu, ikindi namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, protokol üyeleri, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.
(Ahmet Demir
- Metin Faruk Tamer/İHA)
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İki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan polis memuru şehit oldu
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