Son Dakika Haberleri: Şehit polis memurunun cenazesi Ankara'da toprağa verildi
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Şehit polis memurunun cenazesi Ankara'da toprağa verildi

1 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.

Şehit polis memurunun cenazesi Ankara'da toprağa verildi, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.

Beypazarı'na dün getirilen şehidin naaşı, Hatice-Cemil Ercan Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi, akraba ve yakınlarıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut da katıldı.

Şehidin 5 yaşındaki kızı Nehir Ayşe'nin cenaze töreni sırasında "Baba gitme ne olur." diye ağladığı görüldü.

Burada İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, araca konularak şehitliğe getirildi. Dua edildikten ve helallik alındıktan sonra şehit polis memuru Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildi.

İzmir'in Urla ilçesinde önceki gün hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Serkan Çağlayan, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Çağlayan, Ankara, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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