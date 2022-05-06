Şehit polis memurunun ismi Pozantı'da parka verildi - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi Erhan Konuk'un ismi Pozantı ilçesindeki bir parkta yaşatılacak.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında, belediye personeli tarafından yapılan 3 katlı taş teras parkının adının "Şehit Erhan Konuk Teras Parkı" olmasını önerdi.

Tüm meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul etmesi üzerine parkın ismi "Şehit Erhan Konuk Teras Parkı" olarak belirlendi.

Çay, şehidin adının yaşatılacağı parkın tabelasının da kısa süre içinde hazırlanacağını belirtti.