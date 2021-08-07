Şehit polis memurunun oğlu Adana Demirspor-Beşiktaş hazırlık maçını izledi - Son Dakika

Şehit polis memurunun oğlu Adana Demirspor-Beşiktaş hazırlık maçını izledi

İstanbul'da Beşiktaş Vodafone Arena yakınlarında 10 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Adem Oğuz'un 6 yaşındaki oğlu Fatih Selim Oğuz, dün oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş hazırlık maçını izledi.

İstanbul'da Beşiktaş Vodafone Arena yakınlarında 10 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Adem Oğuz'un 6 yaşındaki oğlu Fatih Selim Oğuz, dün oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş hazırlık maçını izledi. Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, babası şehit olduğunda 5 aylık olan Fatih Selim Oğuz'un Adana Demirspor-Beşiktaş maçını statta izleyebilmesi için İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, evinden aldıkları Oğuz'u maçın yapılacağı Yeni Adana Stadına getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Samet Aybaba ve iki takımın futbolcularıyla fotoğraf çektiren Oğuz, daha sonra polislerle birlikte hazırlık maçını izledi.

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