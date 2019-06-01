Son Dakika Haberleri: Şehit Polis Öztekin adına satranç turnuvası düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Şehit Polis Öztekin adına satranç turnuvası düzenlendi

1 saat önce

27 Kasım 2018 tarihinde Batman'da düzenlenen bir operasyon sırasında şehit olan polis memuru Birol Öztekin adına satranç turnuvası düzenlendi.

Şehit Polis Öztekin adına satranç turnuvası düzenlendi, System.String[]
27 Kasım 2018 tarihinde Batman'da düzenlenen bir operasyon sırasında şehit olan polis memuru Birol Öztekin adına satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde düzenlenen satranç turnuvasının final maçı ve dereceye giren öğrencilere ödül takdimi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Mutlu, polisler, öğrenciler ve vakıf yönetiminin katılımı ile yapıldı. Turnuva sonunda, Muharrem Tutumlu birinci, Muaz Kerem ikinci, Muhammed Tümenci üçüncü oldu.

Vakıf yönetimi tarafından birinciye bisiklet, ikinci ve üçüncüye tablet bilgisayar hediye edildi. Birol Öztekin, bölücü terör örgütü mensuplarınca rehin alınan çocuğa zarar gelmesin diye hassas davrandığı çatışmada şehit olarak kendi çocuklarını yetim bırakan bir yiğitti. Bu yüzden bugün burada gerçek bir kahramanı yeniden anmış olduk diyen Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, "Şehitlerimiz adına satranç turnuvaları düzenlerken, bir çocuğun hayatını tehlikeye atmamak için kendi çocuklarını yetim bırakan böyle bir yiğidi unutmamız mümkün değildi. Bizler hala nefes alabiliyorsak, nefesini feda eden Birol abimiz ve onun gibi kahramanlar sayesindedir. Şehadetleriyle, bu topraklar üzerinde yaşayanlara can olan yiğitlerimizi unutmayacak ve isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:47 Kaynak: İHA
Polis, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi Iğdır'dan acı haber! 2 askerimiz şehit oldu Şehit annesi oğlunun dileğini gerçekleştirip üniversiteden mezun oldu İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 19:23:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Polis Öztekin adına satranç turnuvası düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]