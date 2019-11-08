Son Dakika Haberleri: Şehit polis Recep Emre Yılmaz'ın ismi kütüphanede yaşatılacak
Son Dakika Güncel Şehit polis Recep Emre Yılmaz'ın ismi kütüphanede yaşatılacak

Şehit polis Recep Emre Yılmaz'ın ismi kütüphanede yaşatılacak

7 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir ilkokulda açılan kütüphaneye, bir yıl önce PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın ismi verildi.

Şehit polis Recep Emre Yılmaz'ın ismi kütüphanede yaşatılacak, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir ilkokulda açılan kütüphaneye, bir yıl önce PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın ismi verildi.

Fatma Alkan İlkokulu'nda yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışında konuşan Kaymakam Kemal Şahin, şehit isimlerinin eğitim kurumlarında ve bir kütüphanede yaşatılmasının çok anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

Şehitliğin en önemli mertebe olduğunu vurgulayan Şahin, "Bizler şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bugün burada açılışını yapmış olduğumuz kütüphane, şehidimizin ismiyle ayakta duracak ve burada kitap okuyacak olan her çocuğumuz şehidimizi anarak onu her zaman hafızalarında tutacaklardır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise vatanın bekası için mücadele eden ve bu toprakların bütünlüğü için canını feda eden kahramanların unutulmayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılışa şehidin yakınlarının yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ile diğer ilgililer katıldı.

Emre Yılmaz, Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:20 Kaynak: AA
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