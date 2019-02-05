Şehit Polis Sekin'in Adının Memleketindeki Hastanede Yaşatılması

İzmir
'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla birçok kişinin hayatını kaybetmesini önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin
'in adının verildiği Elazığ
Fethi Sekin Şehir Hastanesi
'ne yeni isim tabelası asıldı. Türkiye
'nin sağlık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük proje olarak adlandırılan şehir hastanelerinin 6'ncısı olarak 1 Ağustos 2018'de hizmete açılan Elazığ Şehir Hastanesinin isminin Sağlık Bakanlığı
tarafından "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi" olarak tescillenmesinin ardından yeni isim tabelası asıldı.
İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, yaptığı açıklamada, 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde büyük bir kahramanlık göstererek şehit olan ülkenin ve kentin gururu polis memuru Fethi Sekin'in isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Elazığ Şehir Hastanesi'ne verildiğini anımsattı.
Yapılan bu değişiklikten sonra "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi" ibareli olarak yeniden düzenlenen hastanenin isim tabelasının hazırlanarak bugün itibariyle yerine asıldığını ifade eden Polat, şehidin isminin şehir hastanesiyle birlikte ebedi olarak yaşayacağını belirterek, şunları söyledi:
"Hastanemizin isim değişikliği ve tescilinde olduğu gibi Fethi Sekin ibareli yeni asılan isim tabelasında da aynı gurur ve heyecanı bir kez daha yaşadık. Hastanemize gelen ve yeni isim tabelasını gören tüm vatandaşlarımız şehit polisimiz Fethi Sekin'i hayır ve dua ile yad edeceklerinden şüphem yoktur. Şehitlerimize karşı ne kadar fedakarlık yapsak azdır ve haklarını ödeyemeyiz. Ancak yapılan değişiklikle bir nebze de olsa şehidimize karşı görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile şehidimize Allah'tan rahmet dilerken, değerli ailesi ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."