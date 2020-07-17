Şehit Polis Semih Güzelay, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na çarparak düşen uçakta şehit olan 7 emniyet mensubundan biri olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.



15 Temmuz'da gece saatlerinde Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na çarparak düşen keşif uçağında 7 emniyet mensubu şehit düşmüştü. Şehitler için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nde uğurlama töreni düzenlemiş ve naaşları memleketlerine gönderilmişti. O şehitlerden biri olan 27 yaşındaki Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın naaşı memleketi İzmir'e getirildi. Cenaze işlemlerinin ardından şehidin naaşı Gaziemir ilçesi 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan şehit için dualar edildi. Helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.



Eşi üniforma giydi, cenazede gözyaşı sel oldu



4 ay önce evlendiği öğrenilen Şehit Polis Semih Güzelay'ın komiser olan eşi Gözde Güzelay törende polis üniformasıyla yer aldı. Şehidin cenaze töreninde ailesi ve yakınları gözyaşları dökerken şehidin dedesi ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze töreninin ardından Şehit Polis Memuru Semih Güzelay'ın naaşı defnedilmek üzere İşıkkkent Şehitliği'ne götürüldü.



Şehidin cenaze törenine Son Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Milletvekilleri, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da şehidin ailesinin evine taziye için gittikten sonra uçak kazasında şehit olan Özel Harekat Polisi Onur Ramazan Bayram'ın cenazesine katılmak üzere Manisa'ya hareket etti. - İZMİR