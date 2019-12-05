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Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi tekrar hizmete açıldı

6 saat önce

Umuttepe Yerleşkesi B Kapısı önünde bulunan Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi'nin hasarlı bölümü onarıldıktan sonra tekrar hizmete açıldı.

Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi tekrar hizmete açıldı, System.String[]

Umuttepe Yerleşkesi B Kapısı önünde bulunan Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi'nin hasarlı bölümü onarıldıktan sonra tekrar hizmete açıldı.


Kocaeli İzmit ilçesi Umuttepe Yerleşkesi B Kapısı önünde bulunan Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi'nde geçtiğimiz aylarda bir aracın çarpması sonucunda oluşan hasarın onarılma çalışmaları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Üst geçidin hasarlı parçası geçtiğimiz günlerde Büyükşehir ekipleri tarafından gece yapılan çalışma sonrası onarılmak üzere atölyeye taşınmıştı. Ekipler onarılan bölümü üst geçidin olduğu bölgeye getirerek montajını gerçekleştirdi. Umuttepe yerleşkesinde bulunan üst geçit tekrar yayaların güvenle geçebileceği hale getirildi ve hizmete açıldı.


Üst geçidin hasarlı kısmının onarımını gerçekleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı, ana gövde üzerinde yayaların yürüdüğü platforma kaymaz tartan pist imalatı gerçekleştirdi. Vatandaşların kullanımına açılan üst geçitte ekipler, asansör ve yürüyen merdivenin onarımına devam ediyor. Onarımın tamamlanması ile asansör ve yürüyen merdiven de vatandaşların hizmetine sunulacak.


Öte yandan vatandaşların özellikle yaz ve bahar aylarında yoğun ilgi gösterdiği sahil parklarında Büyükşehir Belediyesi bakım onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiriyor. Bu kapsamda vatandaşların talep ettiği oyun grubu ve spor aletleri Gölcük Halıdere Sahil Parkı'na kuruldu. Halıdere sahil parkının bulunduğu bölgede oturan vatandaşların talebi üzerine, parkın bitiş kısmına çocuk oyun grubu ve spor aletleri inşa edildi. İki kuleli olan oyun grubunda salıncak ve tahterevalli de yapıldı. - KOCAELİ

Umuttepe Yerleşkesi, Umuttepe, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
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