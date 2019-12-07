Son Dakika Haberleri: Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika 3. Sayfa Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Bursa'da görev başındayken şehit edilen polis memuru Alaattin Özdemir, memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Bursa'da görev başındayken şehit edilen polis memuru Alaattin Özdemir, memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.


Bursa'da şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in (44) naaşı, Bursa'daki törenin ardından Kütahya Yunus Emre Mahalesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından şehit polisin cenazesi, törenin yapılacağı Ulu Camisi'ne getirildi.


Şehidin yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törene, İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kütahya protokolü ve şehit Özdemir'in meslektaşları katıldı.


Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi polisler tarafından omuzlara alındı. Tekbirler eşliğinde cenaze aracına konulan şehidin cenazesi, götürüldüğü Hava Şehitliği'nde defnedildi.


Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, salı akşamı 2 aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını alan Mehmet Dağkoçak tarafından vurulmuştu. Başından yaralanan 2 çocuk babası Özdemir, 112 acil sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Özdemir'in ailesi, şehidin organlarını bağışlama kararı almıştı. - KÜTAHYA

Kütahya, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğrenciler, belediye başkanının evinin önüne not bırakıp yardım istedi Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan baba: İsmini duyunca dünyam yıkıldı Bursa'da trafik kazası: 2'si ağır 10 yaralı Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 23:32:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]