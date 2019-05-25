Son Dakika Haberleri: Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

7 saat önce

FATİH'te trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Kartal için 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenleniyor.

Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor (1), System.String[]
FATİH'te trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Kartal  için 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenleniyor. Törende şehit polisin ailesi taziyeleri kabul ederken, törene İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'da katılıyor.


Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:58 Kaynak: DHA
Mustafa Kartal, Güncel
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