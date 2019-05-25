Şehit polis son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
7 saat önce
FATİH'te trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Kartal için 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:58 Kaynak: DHA
FATİH'te trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Kartal
için 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenleniyor. Törende şehit polisin ailesi taziyeleri kabul ederken, törene İstanbul
İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
'da katılıyor.
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